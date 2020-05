Wohnen im Garten : Stilvolle Leuchten für den lauen Sommerabend

Das Modell Bollicosa Nautilus von Cassina erinnert an die Glaskugeln, die Fischer früher mit Tau umflochten und an die Enden ihrer Netze banden, um sie über Wasser zu halten. Foto: De Pasquale + Maffini/Cassina/dpa-tmn

Berlin Die Tage werden länger und wärmer. Man verbringt mehr Zeit draußen. Dazu gehört, dass Balkon und Terrasse hergerichtet, ja sogar eingerichtet werden. Der aktuelle Fokus liegt auf Leuchten fürs Freie.

Cassina hat in diesem Jahr erstmals Leuchten für Wohnbereiche im Freien im Programm. Darunter erinnert das Modell Bollicosa Nauticat an Glaskugeln, die Fischer früher an die Enden ihrer Netze banden, um sie über Wasser zu halten. Die Glasleuchte hängt mit beigefarbenen Kordeln und grünen oder rostfarbenen Knoten über dem Tisch.