Nützliche Helfer : Test von Küchenmaschinen: Discounter-Gerät vor teuren Marken

Berlin Eine Küchenmaschine vom Discounter kann nicht nur mit den Marken-Geräten mithalten, sie überholt manche sogar in einem entscheidenden Punkt. Die Stiftung Warentest hat das aktuell geprüft.

Die Warentester haben bei drei Produkten die Sicherheit bemängelt - sie können besonders für Kinder gefährlich werden. So lässt sich zum Beispiel in einem Fall das Messer ohne einen Glaskrug zur Absicherung anbringen. Auch wenn die Tester das für eine „sehr unwahrscheinliche Fehlbedienung“ halten, sie mussten doch Punkte in der Wertung abziehen, heißt es in der Zeitschrift „test“ (Ausgabe 12/2021).