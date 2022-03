Bußgelder drohen : Tierschutz: Ab März keine Hecken und Sträucher schneiden

Damit Vögel wie der Feldsperling im Frühling und Sommer in aller Ruhe in den Gehölzen Nester bauen und brüten können, gibt es ein Rodungsverbot. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Berlin Den Baum im Garten fällen, Hecken roden oder Sträucher radikal zurückschneiden: Das geht jetzt erst mal nicht mehr. Über den Frühling und Sommer sollen mit dem Verbot Tiere geschützt werden.

Formschnitte bleiben erlaubt

Schnitt stört die Tiereltern - mit Folgen

Denn bis etwa Ende Juli brüten noch Vögel in dem grünen Dickicht und Jungvögel werden in der Folge gerade erst flügge - eine sensible Zeit für deren Eltern. Diese könnten sich durch den Schnitt so sehr gestört fühlen, dass sie ihre Brut aufgeben. Außerdem können Tiere auf der Jagd in lichteren Hecken leichter Nester entdecken und zuschnappen.