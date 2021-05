Glanz statt Ablagerungen : Tipps gegen matte Gläser aus der Spülmaschine

Wenn Gläser durch die Reinigung in der Spülmaschine mit der Zeit trüb werden, kann das an mehreren Faktoren liegen. Fehlendes Regeneriersalz ist einer davon. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Frankfurt/Main Ob Wasser, Sekt oder Saft - eigentlich alle Getränke schmecken aus blitzblanken Gläsern besser. Sind diese nach einem Spülgang stumpf oder matt, sollte man die Ursachen erforschen.

1. Kalk: Solche Belege entstehen, wenn das Wasser nicht genügend enthärtet wurde. Dagegen hilft das nachträgliche Reinigen mit Zitronensäure. Wer Kalkflecken auf den Gläsern vorbeugen will, sollte regelmäßig Salz sowie Klarspüler in der Spülmaschine nachfüllen.

Dagegen hilft, das Sieb in der Maschine regelmäßig zu kontrollieren und von Verschmutzungen zu reinigen. Zudem raten die Experten, die Gläser möglichst schräg in die Maschine zu stellen, damit sich die Partikel nicht in Mulden - etwa beim Gläserfuß - ablagern können.