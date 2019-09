Die Post ist da : Tipps rund um Brief- und Paketkästen

Tipps rund um Brief- und Paketkästen

Berlin Wichtige Dokumente kommen verknittert aus dem Briefkasten, vielleicht sogar tropfnass - und Pakete, ja, das ist eine ganz eigene Geschichte. Die wenigsten finden Platz im Briefkasten am Haus.

Nicht immer sind aber die Logistikunternehmen Schuld daran, dass die Post in keinem guten Zustand beim Empfänger landet. Auch die Empfänger können einiges tun, um die Zustellung zu erleichtern - indem sie beim Briefkasten aufrüsten:

Wie groß sollte der Briefkasten am Haus sein?

Ob ein Briefkasten die ausreichenden Maße hat, erkennt man unter anderem an einer DIN-Norm, der EN 13724. Die darin genannte Mindestgröße orientiert sich unter anderem an einem Umschlag im Papierformat C4 beziehungsweise dem Blattformat A4. Post in dieser Größe muss ungefaltet problemlos und unbeschädigt eingeworfen werden können.