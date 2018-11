später lesen Last-Minute-Idee Trendfarbe Grün für den Adventskranz aufgreifen FOTO: Franziska Gabbert FOTO: Franziska Gabbert Teilen

Schon den Adventskranz gebunden? Am Wochenende (2. Dezember) ist bereits erster Advent. Hier ein paar Ideen fürs Binden in aller Schnelle von den Kreativexperten der Zeitschrift „Living at home“ : Sie greifen vor allem zur adventlichen Trendfarbe Grün. dpa