Ahr-Flut Umwelt-Staatssekretär Manz hat auf Kommunen vertraut

In seinem Ministerium sei am Abend darüber gesprochen worden, wer jetzt handeln müsse, sagte der Staatssekretär in seiner vierten Vernehmung im Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe am Freitagabend in Mainz. „Die Fachleute haben darauf hingewiesen, dass das jetzt der Moment ist, wo die Einsatzkräfte vor Ort handeln müssen.“