Verbraucherzentrale hilft Umzug geplant? To-do-Liste kann helfen

Bei einem Umzug gilt es, eine Vielzahl an Dingen im Blick zu behalten. Alleine mit dem Packen der Umzugskartons ist es nicht getan. Eine zuverlässige Energie- und Internetversorgung braucht es auch am neuen Wohnort. Behörden, Versicherer und Banken wollen informiert werden und die Post soll nach dem Wohnortwechsel an der richtigen Adresse landen. Gar nicht so leicht, die Übersicht zu behalten.