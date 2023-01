Flutkatastrophe : Untersuchungsausschuss fragt nach Krisenmanagement der ADD

Mainz Die Landesbehörde ADD hat die Ziele der Gefahrenabwehr in ihrer Arbeit nach der Flutkatastrophe erreicht, sagt ein ranghoher Beamter. Einen Flaschenhals sah er jedoch beim Informationsaustausch.

Auf die Frage, was der in die Kritik geratene ADD-Präsident Thomas Linnertz als Einsatzleiter getan habe, sagte Schicker, dieser habe immer wieder an Stabsbesprechungen teilgenommen sowie Gesamt- und Richtungsentscheidungen getroffen. Zudem habe er Kontakt zu den nachgeordneten Bereichen und der Landesregierung gehalten und an Pressekonferenzen teilgenommen. Auch Linnertz war am Freitag als Zeuge geladen.