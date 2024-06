Einbrecher abschrecken Urlaubszeit: Rollläden besser oben der unten lassen?

Klingt simpel, kann man in Eile aber schon mal vergessen: alle Fenster und Türen verschließen, bevor Sie sich auf den Weg machen, also auch die Dachbodentür und die Kellerfenster und -türen. Und klar: Wenn Sie eine Alarmanlage haben, dann gehört diese nun ebenfalls eingeschaltet. Wertsachen schließen Sie während Ihres Urlaubs außerdem am besten weg, etwa in einem Bankschließfach oder in einem Tresor.