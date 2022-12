Vor der großen Böllerei : Verkauf von Silvesterfeuerwerk beginnt

Berlin Kritisiert werden die Gefährlichkeit für Gehör, Augen und Hände, gerade in Zusammenhang mit Alkohol. Außerdem der Feinstaub, der Müll und dass Tiere sich erschrecken. Auf der anderen Seite stehen Tradition und Spaß: Ab heute gibt es wieder Böller und Raketen.

Erstmals seit drei Jahren starten Händler in Deutschland an diesem Donnerstag (29. Dezember) wieder mit dem Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht. In den beiden Vorjahren war der Verkauf wegen der Corona-Pandemie in Deutschland verboten.