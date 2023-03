Flutkatastrophe Viele Flutopfer haben noch keine Aufbauhilfe beantragt

Am Freitagabend wollte Dreyer auch noch ein künstlerisches Mahnmal in einer Kirche in Bad Neuenahr-Ahrweiler besuchen - einen großen Kunstharzwürfel, der in seinem Inneren symbolträchtige Exponate der Flut birgt. Sie betonte, es dürfe keine „Flutdemenz“ einsetzen: „Ich bin den Initiatoren sehr dankbar, dass sie analog und digital ein Mahnmal gegen das Vergessen geschaffen haben, das an die Opfer, aber auch an die große Solidarität und Hilfsbereitschaft erinnert.“ Bei der Flut im Juli 2021 waren mindestens 134 Menschen getötet worden.