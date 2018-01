später lesen Bitte Abstand halten Von der IMM Cologne: Das Kuschelsofa bekommt Lücken FOTO: Bretz FOTO: Bretz Teilen

Mut zur Lücke - das ist bei Sofas ein neuer Trend. „Teils sieht es aus, als wären die Sofas aufgeschnitten worden“, findet die Trendanalystin Gabriela Kaiser. So fehlt zum Beispiel in einem Dreireiher in der Mitte die Lehne - und der Sitzplatz wird optisch zum Hocker gemacht. Von Simone Andrea Mayer, dpa