Heizungsmarkt boomt : Vor allem Wärmepumpen sind gefragt

Hausbesitzer investieren zunehmend in moderne Heiztechnik. Wärmepumpen sind besonders gefragt. Foto: Silas Stein/dpa

Köln/Berlin Energiewende und steigende Energiepreise: Hausbesitzer haben im vergangenen Jahr in moderne Heizungsanlagen investiert. Besonders das Interesse an Wärmepumpen stieg.

Angesichts der steigenden Energiepreise haben Hausbesitzer in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich häufiger als in den Vorjahren in moderne Heiztechnik investiert. Die Zahl der neu installierten Wärmeerzeuger stieg um 5 Prozent auf 980.000, wie der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) mitteilte.