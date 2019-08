Zweimal über Kreuz : Wände farbig streichen ohne Schatten und Flecken

Berlin Eine rote Wand verzeiht keine Fehler. Es ist nicht einfach, vor allem dunkle Farben ohne Schatten und Flecken zu streichen. Mit diesen Profitipps sollte es aber gelingen:

Handelt es sich nicht um eine Vliestapete, die sich einfach so überstreichen lässt, ist in der Regel eine Grundierung nötig. Unbeschichteter Putz, Gipskarton oder Rigips brauchen zum Beispiel einen sogenannten Tiefengrund. „Der sorgt dafür, dass die aufgetragene Farbe besser deckt“, erklärt Michael Pommer, Trainer an der DIY Academy in Köln.