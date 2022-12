Besondere Pflichten im Winter : Winterräumpflicht vor der Haustür: Dann müssen Mieter streuen und schippen

Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Region Wenn es wieder knackig kalt wird und dann auch noch Schnee fällt, heißt es oft wieder Schnee schippen und streuen. Doch was gilt wo? Muss nur ein Gässchen freigehalten werden oder gleich ein Teil der Straße mit? Und wann muss ich streuen?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schnee und glatte Bürgersteige können im Winter sowohl Eigentümer als auch Mieter vor besondere Pflichten stellen. So gibt es für Hauseigentümer eine Räumpflicht, die sich aus den jeweiligen kommunalen Satzungen ergibt. So regelt etwa Paragraf 4 der Satzung zur Straßenreinigung in Trier auch die Verpflichtung zur Schnee- und Eisbeseitigung.

Ähnlich sieht es in Bitburg aus, wo ebenfalls eine kommunale Satzung den Winterdienst regelt. Dort heißt es etwa: „Grundsätzlich hat die Stadt Bitburg die Räum- und Streupflicht auf die Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte übertragen.“

Wann müssen Schnee und Eis geräumt werden?

In den kommunalen Satzung werden meist auch gleich die Zeiten genannt, in denen die so Verpflichteten räumen und streuen müssen. Für Trier ist das an Werktagen von 7 bis 21 Uhr, an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen um 8 Uhr bis 21 Uhr. In Bitburg ist es an Werktagen gleich, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Wie oft in diesem Zeitraum geräumt werden muss, hängt von der Witterung und den Umständen ab. Die Satzung dazu sind oft eher vage. In Trier heißt es dazu, das Räumen sei im "erforderlichen Umfang durchzuführen und gegebenenfalls zu wiederholen, so oft und soweit es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Eigentum, insbesondere zur Sicherung des Verkehrs, notwendig ist." Das kann also im Zweifelsfall mehrmals täglich heißen, wenn es erneut geschneit hat.

Nur der Bürgersteig oder Teile der Straße?

Oft ist vielen nicht ganz klar, ob man nur den Bürgersteig oder auch Teile der Straße mit räumen muss. Für Gehwege ist das gelegentlich eher generell geregelt, dabei gilt auch eine Faustformel, dass zwei Personen, die sich etwa auf dem Bürgersteig begegnen, aneinander vorbei passen. In vielen Satzungen ist aber auch das genau geregelt. So gilt etwa für Bitburg, dass Gehwege bis zu einer Breite von 1,50 Meter zu räumen und zu streuen sind. Ist der Gehweg schmaler als 1,50 Meter, muss er ganz geräumt werden.

In Trier liest sich das so: "Die bei der Reinigung von Gehwegen anfallenden Schnee- und Eismassen sind bei mehr als 2,00 m breiten Gehwegen am Rand des Gehweges so aufzuschichten, dass mindestens 1,50 m des Gehweges für Fußgänger frei bleiben." Grenzt eine Bushaltestelle an den zu räumenden Bereich, muss sogar auf der gesamten Breite des Gehwegs geräumt und gestreut werden. In Bitburg werden zwar viele Fußgängerüberwege von der Stadt geräumt. Doch es gibt Ausnahmen von dieser Regel - dann muss der Anlieger den Überweg bis zur Straßenmitte räumen. Es gibt aber auch Kommunen, bei denen das Räumen auch bis zur Straßenmitte ohnehin Pflicht ist. Im Zweifel empfiehlt sich also auf jeden Fall ein Blick in die örtliche Satzung, die oft im Internet eingesehen werden kann.

Das richtige Streumittel

Nicht nur das Räumen ist Pflicht, auch das Streuen ist meist in der Satzung geregelt. In vielen Kommunen ist es erforderlich, die Benutzbarkeit der Wege durch abstumpfende Stoffe (etwa Sand oder Sägemehl) herzustellen. Die Verwendung von Salz ist oft verboten oder zumindest nicht erwünscht. Die Bitburger Satzung formuliert das so: "Auftauende Stoffe (Salz) sind nur dann zu verwenden, wenn mit abstumpfenden Stoffen die Glätte nicht bzw. nicht ausreichend wirksam beseitigt werden kann, zum Beispiel bei festgefahrenen Eis- und Schneerückständen."

Wann Mieter zur Schippe greifen müssen

Nicht nur Hauseigentümer sind in der Pflicht - also auch Vermieter. Doch oft müssen auch Mieter zur Schneeschaufel greifen. Das richtet sich nach dem Mietvertrag. Der Deutsche Mieterbund stellt klar: "Wenn der Winter zuschlägt, Bürgersteige und Hauszugänge in Eis und Schnee versinken, müssen Mieter nur fegen, schippen und streuen, wenn das im Mietvertrag steht." Ohne ausdrückliche Vereinbarung seien die Vermieter selbst für sichere Wege rund ums Haus verantwortlich. Hinweise auf "Gewohnheitsrecht" oder "Das war schon immer so" begründeten keine Pflicht, so die Mieterbund.