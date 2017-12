später lesen Eine Frage des Gewichts Wann Schnee auf dem Hausdach zur Gefahr werden kann FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase Teilen

Twittern

Teilen



So schön der erste Schnee auch ist - zu viel davon nervt! Man muss nicht nur ständig die Wege freiräumen. Dicke weiße Bretter auf dem Dach können auch Schäden am Haus verursachen. Was Hausbesitzer wissen müssen: Von Simone Andrea Mayer, dpa