Kombi-Geräte : Warentester: Wäschetrockner werden immer besser

Berlin Lange galten Wäschetrockner als teures Nischenprodukt. Doch das ändert sich: Die Kombi-Geräte schneiden in der aktuellen Untersuchung der Stiftung Warentest besser ab als in den vergangenen Jahren.

Sieger des aktuellen Tests ist das Modell TEB155 WP von Miele (820 Euro). Es schneidet beim Trocknen und in der Handhabung am besten ab. Am besten beim Stromverbrauch ist der ebenfalls „gute“ Beko DE744RX1 (515 Euro). Über zehn Jahre gerechnet ist er das günstigste Gerät im Test: Kaufpreis und Stromkosten summieren sich auf gut 1000 Euro. Bei den Maschinen mit geringerem Preis treibt der Verbrauch die Gesamtkosten in die Höhe.