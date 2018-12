später lesen Fleck direkt aufwischen Warum die simplen Putztipps so sinnvoll sind FOTO: Christin Klose FOTO: Christin Klose Teilen

In der Küche mögen es viele blitzsauber - doch die Realität sieht oft anders aus. Auch wenn sich nicht unbedingt das Geschirr in der Spüle türmt oder klebrige Flecken die Arbeitsplatte zieren, entspricht so manche Stelle nicht den eigenen Vorstellungen von Sauberkeit. Von Katja Fischer, dpa