Plötzlich aggressiv : Warum nerven Wespen im August so sehr?

Hilpoltstein Die Angst fliegt immer mit, aber trotzdem sind Wespen in der meisten Zeit des Jahres erträglich. Aber dann, plötzlich, meist im August, werden sie zu aggressiven Nervensägen. Warum?

Und wenn die Wespen mal da sind, so schwer das klingt: Ruhig bleiben, nicht hektisch oder gar in Panik nach ihnen zu schlagen. Denn bei der Nahrungssuche reagieren Wespen erst mal nicht per se aggressiv, sondern nur, wenn sie sich bedroht fühlen, wehren sie sich. Daher sollte man Wespen auch auf keinen Fall wegpusten, da das Kohlendioxid in der Atemluft auf sie wie ein Alarmsignal wirkt. Es versetzt sie in Angriffsstimmung.