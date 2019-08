Ran an die Leitung : Warum sich ein Glasfaseranschluss lohnt

Ran an die Leitung

Wer bislang noch nicht an die Glasfaser-Leitungen angebunden ist, bekommt solche Rohre mit der sogenannten Erdrakete oder mit einem Spülbohrer durch den Gartenboden bis zur Hauswand verlegt. Foto: Patrick Pleul.

Berlin Die Glasfaser ist der Internetzugang der Zukunft. Da sind sich Politik und Kommunikationsanbieter einig. Doch in weiten Teilen Deutschlands sind Haushalte ohne Kabelanschluss und Glasfaser noch auf die Telefonleitung angewiesen.

Mit etwas Glück reicht das aus, gerade in abgelegeneren Gebieten oder kleinen Ortschaften gibt es aber häufig nur Schneckentempo .Werben dann Glasfaser-Netzanbieter mit Ausbauaktionen, sorgt das häufig für Hoffnung auf flotten Netzzugang. Genauso häufig haben Hauseigentümer aber auch viele offene Fragen. Hier sind Antworten auf einige der wichtigsten davon:

Was macht die Glasfaser besser als TV-Kabel und Kupfer?

Der DSL-Anschluss per Kupferkabel schafft einfach nicht so viel Datendurchsatz. Aktuell ist bei rund 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) Schluss. Und diese Maximalwerte erreichen die Anschlüsse selten. Das TV-Kabel schafft da schon mehr, einzelne Anbieter versprechen bis zu ein Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Das Problem: Das TV-Kabel ist ein geteiltes Medium. Sind also viele Nutzer angeschlossen und aktiv, bekommt keiner das Maximum.