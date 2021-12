Schäden durch Frost : Was bei einem Rohrbruch zu tun ist

Deutschland Schnee, Eis und klirrende Kälte: Bei Minusgraden frieren immer wieder Wasserleitungen ein. Jetzt im Winter ist die Gefahr eines Rohrbruchs daher am größten. Wie reagiert man in diesem Fall?

Steht das Wasser schon im Raum, muss zunächst an die eigene Sicherheit gedacht werden. „Nicht betreten, es besteht Gefahr eines Stromschlags durch elektrische Geräte“, warnt Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes in Berlin. Wichtig dann: Sicherungen herausnehmen, wenn das gefahrlos möglich ist, und erst danach mit der Beseitigung der Schäden beginnen.

Trinkwasserleitungen sollten möglichst schnell und möglichst nahe der Schadensstelle abgesperrt werden, also beispielsweise unter dem Waschbecken, am WC oder in der Küche. „Oft ist das aber nicht möglich, weil die Ursache für den Wasseraustritt nicht erkennbar ist“, sagt Andreas Braun vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima in Sankt Augustin. Dann bleibt nur, den Haupthahn in der Wohnung zu schließen.