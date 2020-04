Rheinland-Pfalz, einig Heimwerkerland : Was der Heimwerker dem Profi überlassen sollte

Viele Heimwerker sind enorm ambitioniert und talentiert. Manche können auch einen reichhaltigen Erfahrungsschatz und ein wahres Füllhorn an profimäßigen Werkzeugen vorweisen. Dennoch gibt es Arbeiten, die man berufsmäßigen Handwerkern überlassen sollte.

Rheinland-Pfalz, einig Heimwerkerland. Kein Wunder, muss man sagen. Es gibt immer mehr Einfamilienhausbesitzer. Jahr für Jahr kommen mehrere tausend Stück hinzu. In kaum einer anderen Gruppe finden sich so viele Selbermacher wie unter den Eigenheimbesitzern - übrigens egal ob brandneu oder im Bestand. Hinzu kommt eine sehr gute Versorgungsdichte mit Baumärkten: ein Baumarkt muss in Rheinland-Pfalz knapp 40.000 Menschen versorgen, in Berlin beispielsweise ist es mehr als das Doppelte.

Rechnet man noch die ebenfalls jährlich steigende Zahl an Internet-Ratgebern, an YouTube-Channels und ähnlichen Erklär-Medien hinzu, ist es verständlich, dass die DIY-Szene sowohl stetigen Nachwuchs-Zustrom erfährt wie ihre Bereitschaft, auch schwierigere Projekte anzugehen, steigt.

Allerdings sind die wenigsten Selbermacher gelernte Handwerker. Was bei einem selbstgebauten Wohnzimmertisch kein Problem sein mag, birgt an anderer Stelle das Potenzial, zu großen Problemen auszuufern - nicht nur mangels Kenntnis von Normen und Regeln, sondern weil vielfach auch dem Arbeitsschutz nicht die nötige Beachtung geschenkt wird. Doch welche Arbeiten sollten Heimwerker den Profis überlassen? Der folgende Artikel zeigt es.

1. Arbeiten an der Elektrik

Es scheint so einfach: Nullleiter und Phase anschließen, dazu die Erdung. Alles wieder zusammenschrauben und vom Verlängerungskabel über Deckenlampen bis hin zu Steckdose und Schalter ist alles wieder im elektrischen Lot.

Sehr viele Heimwerker agieren nach diesem Schema. Zumal es im Feld der Elektrik für jede nur denkbare Tätigkeit minutiöse Anleitungen im Netz zu finden gibt. Vielen ist deshalb nicht einmal bewusst, dass sie sich hier auf ein Feld begeben, auf dem man als Laie de jure und de facto nichts zu suchen hat.

Genaueres findet sich in §13 der Niederspannungsanschlussverordnung:

"Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden"

Natürlich, niemand mag es mitbekommen, wenn man eine im Baumarkt-Steckdose selbst anschließt. Es mag offiziell niemanden tangieren, wenn man eine Eigenbau-Tischlampe anfertigt. Das Problem daran ist: Das tangiert nur so lange niemanden, wie alles glatt läuft.

Sollte es dann zu Schäden kommen - etwa, weil ein Brand entsteht - wird zumindest die Versicherung Nachforschungen anstellen. Kommt dabei heraus, dass hier jemand anderes als eine ausgebildete Elektrofachkraft gewerkelt hat, wird es höchstwahrscheinlich Regressforderungen geben. Auf diese Weise wird die schnell selbst angeschlossene Steckerleiste ruinös.

Dabei gibt es eine Vorgehensweise, die beide Seiten begünstigt: Man spricht im Vorfeld mit einem Elektriker das Projekt durch. Dann macht man selbst die Grundarbeiten - Steckdosenlöcher bohren, das Grundgerüst einer Eigenbau-Lampe erstellen. Kabel verlegen. Wenn es an die Anschlüsse geht, lässt man den Fachmann ans Werk. Auch so spart man noch viel Geld. Aber hat man den Nachweis, dass die Eigenkonstruktion elektrotechnisch professionell angeschlossen und abgenommen wurde.

2. Wartung und Reparatur am Dach

Von oben kommt längst nicht nur Gutes. Ganz Was das Dach eines Hauses betrifft, so kommt hier sogar nur ausgesprochen Strapaziöses:

- Das ständige Einwirken von Hitze und Kälte, oft in rascher Folge - Stichwort Platzregen im Sommer.

- Eine sich aufsummierende Materialbelastungen durch die Schadstoffinhalte im Niederschlag; "saurer Regen" ist mehr als nur ein politisches Schlagwort.

- Der fortwährende Eindruck von Wind, der durch den Dachneigungswinkel von einer Quer- in eine Aufwärtsbewegung umgelenkt wird und dabei die Dacheindeckung sowie die Unterkonstruktion belastet.

- Staub, Pollen, Laub Moos und sonstige Feststoffe, welche langfristig die Regenrinnen verstopfen und darüber große Wasserschäden produzieren können.

Dabei sind die normalen Setz- und sonstigen Bewegungen, die dort oben Putze und Dichtungen belasten, noch gar nicht eingeschlossen.

Viele Heimwerker haben darauf eine Antwort: die Leiter. Allein die Liste der Nachrichtenmeldungen zu Heimwerkern, die von Dächern stürzten oder sich schwer verletzten, ist ellenlang. Zudem vergessen viele, dass jede mögliche und notwendige Arbeit dort oben sicherheitsrelevant ist - für das Haus:

Hier gibt es keine Fehlertoleranz. Was nicht mit letzter Perfektion ausgeführt wird, kann und wird dafür sorgen, dass langfristig Wasser eindringt und sein Zerstörungswerk beginnt. Nur eine nicht ganz korrekt gesetzte Dachschindel, ein nicht sauber verputzter Übergang kann das bereits auslösen - oft dauert es Jahre, bis der Schaden bemerkt wird. Dann aber besteht nicht selten sogar Einsturzgefahr.

Es ist völlig in Ordnung, wenn man jährlich sein Dach per Fernglas vom Boden in Augenschein nimmt. Alles Weitere sollte jedoch der Dachdecker übernehmen. Der weiß nicht nur, wie es geht, sondern auch, wie man sich dabei sichert.

3. Einbau neuer Fenster

Vom Ersetzen einer hart und spröde gewordenen Fensterdichtung bis zum Austausch des gesamten Elements ist es für viele Selbermacher gedanklich nur ein kleiner Schritt - immerhin weiß man ja, welche dramatischen Auswirkungen besser gedämmte neue Fenster auf die Energiebilanz haben.

Just hier fängt die Misere meistens an:

Fenster sind nur ein Teilelement im Gesamtkonstrukt Außenfassade. Jede einseitige Änderung birgt das Risiko, dass die Gesamt-Effektivität beeinträchtigt wird.

Besonders bei Bestandsbauten ist das dramatisch. Da glaubt der Heimwerker, dass er durch brandneue, hochdämmende Fenster seinem Haus Gutes tun würde - wo sich in Wahrheit höchstwahrscheinlich der Wärmedurchgangskoeffizient der gesamten Fassade unkontrolliert ändert. Wo zuvor die alten Fenster das schwächste Dämm-Glied waren, wird es nun die nach wie vor ungedämmte Wand selbst. Häufig blüht anschließend entlang der Fensterlaibungen der Schimmel.

Auch hier ist Selbermachen durchaus möglich. Aber bitte unter Anleitung eines Energieberaters oder Fensterbauers, der nicht nur sagt, welchen Dämmwert die neuen Fenster angesichts der Wand-Dämmleistung haben sollten, sondern auch, wie diese exakt verbaut werden müssen.

4. Wanddurchbrüche stemmen

Anzeichnen, ausstemmen, abstützen, Sturz einbauen. Fertig ist der nachträgliche Wanddurchbruch. Kein Wunder, dass der Reiz für viele Heimwerker hoch ist, hier selbst loszulegen - besonders, wenn man sowieso neu tapeziert. Da kann man auch gleich eine neue Raumverbindung herstellen.

Wo diese Vorgehensweise bei Fertighäusern in Holzständerbauweise tatsächlich oft mühe- und vor allem gefahrlos ist, verkehrt sie sich bei Massivhäusern ins Gegenteil - und die sind auch bei den Neubauten in Rheinland-Pfalz immer noch die große Majorität mit knapp drei Vierteln aller Häuser in 2019; von Bestandsbauten ganz zu schweigen.

Das Problem resultiert hier daraus, dass es bei massiven Wänden keine innere tragende Struktur gibt, die nicht an Stabilität verliert, wenn man dazwischen etwas wegnimmt. Hier nimmt die ganze Wand Lasten auf. Besonders natürlich bei tragenden Wänden. Aber auch bei nichttragenden Wänden kann ein planloses Durchbrechen für enorme Komplikationen zwischen Wandeinsturz und demolierten Leitungen sorgen.

Auch hier können Heimwerker durchaus selbst agieren. Aber bitte grundsätzlich nur, nachdem ein Statiker grünes Licht gegeben oder zumindest ein versierter Maurer die Baupläne überprüft hat. Das gilt doppelt und dreifach, wenn auch nur zu vermuten steht, dass diese Wand mehr trägt als ihr Eigengewicht.

Fazit