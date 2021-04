Falterfallen oder Spray : Was hilft gegen Lebensmittelmotten?

Was hilft gegen Lebensmittelmotten?

Tod in der Pheromonfalle: Wer Dörrobstmotten im Haus hat, sollte die Schränke gründlich reinigen, um die Falter wieder los zu werden. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Frankfurt/Main Schränke auswischen, Vorräte kontrollieren, Fallen aufstellen: Lebensmittelmotten im Haus machen Arbeit. „Öko-Test“ hat einige Mittel getestet - und rät von giftigen Sprays ab.

Sie verstecken sich geschickt in Schrankritzen oder Vorratsgläsern. Und für viele sind sie ein Alptraum: Lebensmittelmotten.

Häufig handelt es sich um Dörrobstmotten, die Betroffene an den rötlichen Flügeln der Falter erkennen. Die Tiere mögen gerne Mehl, Nüsse, Hülsenfrüchte oder etwa Tee. Ist klar, dass es wirklich Lebensmittelmotten sind, kann man zur Tat schreiten.

Die Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 5/2021) hat in ihrer aktuellen Ausgabe Mittel gegen Lebensmittelmotten getestet - darunter Sprays und Klebefallen. Die Klebefallen sind dafür da, um einen Befall anzuzeigen. Sie locken in der Regel mit Pheromonen männliche Motten an. Ein Produkt im Test setzte auf gelbe Farbe.