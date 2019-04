später lesen Krux und Segen Was Mieter und Vermieter zur Mietkaution wissen müssen Teilen

Twittern

Teilen



Wer eine Wohnung mietet, hinterlegt eine Kaution. Die zahlt der Eigentümer in der Regel bei Auszug zurück. Aber was machen Vermieter in der Zwischenzeit mit den üblicherweise bar entrichteten drei Nettokaltmieten? Von Monika Hillemacher, dpa