Von Zweck bis Kosten Was Sie brauchen: 5 Versicherungen für Immobilienkäufer

Was passiert also? „Wenn Sie 18 Monate keinen Job finden, weil Sie nicht vermittelbar sind, rutschen Sie in die Sozialhilfe“, erklärt Salau. Bisheriges Vermögen sei dann schnell aufgefressen. „Solange Sie noch Fonds oder eine Eigentumswohnung haben, sagt das Sozialamt: Her damit.“ Man verliert also seine Ersparnisse.