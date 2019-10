Bitte abstreifen : Was Türmatten können sollten

Berlin Für die einen sind sie Fußabtreter, für die anderen mehr. „Manche haben ihre Türmatten jahrzehntelang“, sagt Alexander Josef Pietrowski, Inhaber von Traummatten.de. Andere betrachten sie ihm zufolge als Modeartikel und wechseln sie regelmäßig.

Langweilige Matten in Grau, Schwarz oder Braun werden tendenziell weniger, sterben aber wohl niemals aus. „Es wird immer Leute geben, die eine Türmatte allein wegen ihrer Funktionalität kaufen und nicht wegen ihres Designs“, so Pietrowski. Aber die Matten wurden generell in den letzten Jahren bunter, vielfältiger und individueller, kann er berichten. „Geometrische Muster, Tiermotive und Stadtansichten sind beliebt. Auch Sprüche.“

Diese Materialvariante gibt es zudem ebenfalls in vielen Ausführungen - „im natürlichen Look, aber auch in vielen verschiedenen Designs“, erklärt Ingo Buchmann von der Laupheimer Kokosweberei. Er rät, Kokosmatten erst hinter die erste Gebäudetür zu legen - oder so, dass sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen geschützt ist. Dann halte sich das Naturmaterial länger.