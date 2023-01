Alternative zu Waschmitteln : Waschnüsse: Die sind doch nachhaltig, oder?

Düsseldorf/Berlin Waschnüsse gelten als natürliche Alternative zu Waschmitteln. Aber sie sind deswegen nicht gleich nachhaltig? Schon ihr Import hat einen großen CO2-Fußabdruck.

Nur weil ein Produkt in einem Punkt nachhaltiger ist als ein anderes, ist es in Summe noch lange nicht besser. Ein Beispiel dafür sind laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (VZNRW) und Naturschutzbund Deutschland (Nabu) die Waschnüsse.

Sie gelten als ökologische Alternative zu üblichen Waschmitteln. Waschnüsse stammen vom Seifenbaum. Ihre Schalen enthalten viele sogenannte Saponine - Substanzen, die unter Zugabe von Wasser Reinigungswirkung haben können. Umweltschützer schätzen an Waschnüssen, dass ihre Herstellung im Vergleich zu industriell produzierten Waschmitteln weniger Ressourcen verbraucht und ihre Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind.

Womit waschen jetzt die Herkunftsländer?

Dabei werden die Waschnüsse in ihren Herkunftsländern gebraucht: Es gibt dort nicht überall eine gute Infrastruktur mit Kläranlagen, sagt Kerstin Effers, Referentin Umwelt und Gesundheitsschutz der Verbraucherzentrale NRW. Daher sei die Nutzung eines umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Waschmittels hier wichtig.

Die Nachfrage nach Waschnüssen in reicheren Ländern lässt deren Preise in den Herkunftsländern steigen, so dass industriell hergestellte Waschmittel billiger sind. Die Folge: Die Bevölkerung verwendet eher die chemischen Waschmittel.