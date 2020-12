Haushalts-Tipp : Weihnachten: In welche Tonne gehört die Geschenkverpackung?

Weihnachten: In welche Tonne gehört die Geschenkverpackung?

Berlin Geschenkpapier, Geschenkekartons, Weihnachtskarten samt Umschlag: Nach Heiligabend gibt es eine Menge Müll. Aber welcher Abfall gehört in welche Tonne?

Zu Weihnachten fällt allerhand Müll an: Die neuen Socken für Opa wurden vom Online-Händler im Pappkarton geliefert und anschließend in Geschenkpapier verpackt. Und nach dem Fest sollen die Grußkarten entsorgt werden. Wohin mit all dem Zeug?