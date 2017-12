Weihnachtsbaum aufstellen: So steht er sicher

Damit der Weihnachtsbaum sicher steht, müssen der Baumständer und der Durchmesser vom Stamm zusammenpassen. Der Ständer sollte außerdem für die Höhe des Baumes geeignet sein - Details dazu finden Verbraucher in den technischen Daten des Ständers, informiert der Tüv Thüringen. dpa

Der Baum muss zentriert im Ständer stehen. Besonders einfach gelingt dies mit einem Christbaumständer mit Spannvorrichtung, empfehlen die Tüv-Experten . Auch der Untergrund sollte gerade sein. Ein sicherer Stand ist insbesondere bei echten Kerzen am Baum wichtig. Sicherer ist eine elektrische Beleuchtung. Wer auf Kerzen nicht verzichten will, sollte die brennenden Lichter nie unbeaufsichtigt lassen.

Auch sollte man kein Unterleghölzchen als Ausgleich verwenden, falls der Baum nicht ganz gerade steht oder etwas schief gewachsen ist. Sonst drohen Brände: Denn das Hölzchen kann wegrutschen und dadurch der Baum plötzlich kippen, warnt der Tüv. Im schlimmsten Fall breitet sich dann in Sekundenschnelle ein Feuer aus.

Bei vielen Baumständern ist einen Wassertank integriert. Den Tank sollte man erst nach dem Aufstellen und Ausrichten des Baumes mit Wasser befüllen - dabei auf die Markierung achten.

Wer zusätzlich die Nadeln mit Wasser besprüht, hat länger Freude an dem Weihnachtsbaum, rät die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Damit der Baum lange frisch bleibt, raten Experten außerdem dazu, ihn in eine kühle Ecke im Raum zu stellen. Schwierig ist das aber bei einer Fußbodenheizung - denn dann ist der Abstand zur Heizung in der Regel überall gleich. Und da bei Fußbodenheizungen die Wärme von unten nach oben steigt, hilft es auch nicht, den Baum erhöht auf ein Podest oder einen Sockel zu stellen.

Doch keine Sorge: Für die Haltbarkeit des Baumes ist nach Angaben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald weniger die Heizungsform entscheidend als Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. Damit der Weihnachtsbaum nicht austrocknet und nadelt, sollten Bewohner deshalb auch die Heizung herunterdrehen, wenn sie das Zimmer länger verlassen. Und darauf achten, dass der Baum ausreichend mit Wasser versorgt ist.

