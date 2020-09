Wenig- oder Vieltrinker : Welche Kaffeemaschine passt zu mir?

Vollautomaten verfügen meist über ein integriertes Mahlwerk - Bohnen werden so für den optimalen Geschmack immer frisch gemahlen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Hamburg/Berlin Kapsel, Filter, Vollautomat: Auf der Suche nach der passenden Kaffeemaschine gibt es unzählige Möglichkeiten. Welches Gerät ist für wen das passende? Wir geben einen Überblick.

Für die meisten Menschen braucht es am Morgen vor allem eins: eine duftend heiße Tasse Kaffee. „Kaffee ist das meist getrunkene Getränk in Deutschland“, sagt Holger Preibisch vom Deutschen Kaffeeverband in Hamburg.