Orkan „Sabine“ : Welche Versicherungen bei Sturmschäden zahlen

Bei einem Sturm werden Häuser mitunter von umfallenden Bäumen getroffen. Für Schäden kommt in der Regel die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung auf. Foto: -/Stadt Papenburg/dpa.

Berlin Sturmtief „Sabine“ hat vielerorts Schäden angerichtet. Die wichtigste Frage für Betroffene: Springt die Versicherung jetzt ein?

Fehlende Dachziegel am Haus, Blechschäden am Auto: Orkan „Sabine“ hat deutliche Spuren hinterlassen. Die gute Nachricht: Die meisten Sturmschäden sind versichert, erklärt der Bund der Versicherten (BdV) in Hamburg. Doch Hauseigentümer brauchen für manche Schäden Extra-Schutz.