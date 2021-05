Ab in die Kiste : Welche Werkzeuge Sie Zuhause wirklich brauchen

Ab in die Kiste

Was für ein Chaos: Wer zu viele Werkzeuge hat und diese selten benutzt, verliert leicht den Überblick. Foto: Karolin Krämer/dpa-tmn

Köln Wer ambitionierte Heimwerker fragt, bekommt viele Tipps zu Spezialwerkzeugen, die man unbedingt kaufen sollte. Doch was braucht man zu Hause wirklich?

„Ein Taschenmesser funktioniert erstaunlich gut. Es ist faszinierend, was man damit alles machen kann. Und es ist natürlich auch praktisch für unterwegs“, sagt Peter Baruschke, der für die Zeitschrift „Selbst ist der Mann“ schon viele Werkzeuge ausprobiert und getestet hat.

Spätestens beim Bild aufhängen, stößt man damit aber an seine Grenzen. Zur Grundausstattung gehört also auch ein Hammer. „Beim Kauf sollten Sie darauf achten, dass der Hammer hochwertig ist und einen Schlagschutz hat“, sagt Michael Pommer von der DIY Academy.

Praktisch ist auch Licht, wenn man in dunklen Ecken etwas reparieren muss. „Am besten besorgt man sich eine Stirnlampe - dann sind die Hände frei“, sagt Baruschke.

Ob Akkuschrauber oder Handwerkzeug: Man sollte sich einen guten Satz Bits dazu besorgen „Ist die Bit-Aufnahme magnetisch, hilft das die Schrauben besser aufzunehmen“, so Pommer. Vorausgesetzt, die Schrauben sind nicht aus Edelstahl.

Bei Zangen kommt es darauf an, wofür und wie häufig man sie braucht. Mit einer Wasserpumpenzange kann man auch Muttern aufdrehen. „Das Problem dabei ist nur, dass man viel leichter abrutscht als bei einem Schraubenschlüssel“, warnt Baruschke.

Und wer etwa sein Fahrrad reparieren will, sollte seinen Werkzeugbestand mit Schraubenschlüsseln ergänzen, rät Baruschke. „Zumal man beim Fahrrad an viele Teile mit einer Wasserpumpenzange nicht so gut dran kommt“.