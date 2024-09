Süd- oder Nordfenster? Welche Zimmerpflanze passt zu meiner Fensterbank?

Fensterbänke, die nach Osten oder Westen zeigen, bieten Pflanzen meist vor allem indirektes Sonnenlicht. Damit kommen etwa Rhipsalis-Kakteen zurecht oder kleine Bananenpflanzen, die noch auf die Fensterbank passen. Auch der Elefantenfuß ( Beaucarnea) kann an solchen Standorten gedeihen. Er braucht zwar viel Licht, steht dem Pflanzenbüro zufolge aber lieber nicht zu lange in der direkten Sonne. Außerdem braucht die Zimmerpflanze nur wenig Wasser und wächst schnell. Man sollte also ausreichend Platz auf der Fensterbank einplanen.