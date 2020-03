Ceran oder Induktion : Welches Kochfeld passt zu mir?

Mannheim Glatte Glaskeramikflächen auf dem Herd sind inzwischen in fast jeder Küche Standard. Doch beim Kauf eines neuen Elektroherdes stellt sich die Frage: Ceran oder Induktion?

Im Ruhezustand sind Ceran- und Induktionskochfelder kaum zu unterscheiden. Beide gehören zu den Glaskeramikkochfeldern. Der weithin gebräuchliche Name „Ceran“ ist der Markenname eines Herstellers.

Die Bezeichnung Ceran hat sich umgangssprachlich durchgesetzt, erklärt Claudia Oberascher, Projektleiterin der Brancheninitiative Hausgeräte+ in Berlin. „Das Cerankochfeld ist eine Weiterentwicklung der gusseisernen Herdplatte“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche in Mannheim. Wie bei dieser wird eine Heizspirale erhitzt, die die Wärme nach oben abgibt.

„Induktion spart Zeit, weil das Vorwärmen entfällt“, so Irle. Damit ist Induktion sogar schneller als Gas. Viele Geräte haben eine Power- oder Booster-Funktion, mit der die Leistung noch zusätzlich gesteigert werden kann. Zudem können auch sehr niedrige Temperaturen exakt eingestellt werden, was den Gasherd an seine Grenzen bringen würde. Besonders komfortabel sind Induktionskochfelder mit variablen Kochfeldern, auf denen sich die Töpfe je nach Bedarf hin- und herschieben lassen.