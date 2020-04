Klempner rufen oder selber machen? : Wenn die Toilette Probleme macht

Leider kommt es immer wieder vor, dass die eigene Toilette Probleme macht. Keine besonders schöne Angelegenheit, gerade wenn die Toilette verstopft sein sollte. Auch als Mieter ist man bei solchen kleineren Problemen natürlich verpflichtet, sich selbst darum zu kümmern.

Dazu kommt, dass viele sich noch nie genauer mit einer Toilette beschäftigt haben und nicht unbedingt den Aufbau der Toilette im Hinterkopf haben. Was tut man beispielsweise, wenn die Toilettenspülung nachläuft?

Das ist nicht nur eine große Wasserverschwendung, sondern auch super nervig. Was macht man, wenn die Toilette verstopft ist? Muss immer direkt ein Klempner her? Nein, die meisten Probleme kann man tatsächlich ganz einfach selbst beheben.

Die Frage scheint auf den ersten Blick banal klingen, ist aber ernsthaft gemeint. Was passiert, wenn man die Toilettenspülung betätigt hat?

Eine Toilette mit Spülung verfügt über einen speziellen Mechanismus. Dafür verfügt jede Toilette über eine Schüssel, ein Siphon , einen Spülkasten und ein Ablaufrohr. In der Schüssel wird das Geschäft verrichtet, was man dann mithilfe der Spülung wegspülen möchte.

Wenn man spült, dann füllt sich die Toilettenschüssel soweit, dass durch das Siphon ein Druck auf das Ablaufrohr entsteht. Dadurch wird ein So erzeugt, durch den das Wasser in der Toilette schlagartig eingesaugt wird. So ist es möglich, auch die Hinterlassenschaften zu entfernen.