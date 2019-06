„Buchen sollst du suchen“? : Wichtige Verhaltenstipps bei Sommer-Gewittern

Offenbach Gewitter gehören zum Sommer wie Eiscreme und das Freibad. Und doch: Es gibt viele Ratschläge, was man bei einem Gewitter nicht tun darf und wo man Schutz suchen sollte. Andreas Friedrich, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes, klärt auf:

Friedrich: Wenn man draußen in der Landschaft ist, sollte man in eine Mulde oder Senke gehen - und möglichst nicht auf einer in der Höhe exponierten Gegend sein. Denn der Blitz schlägt immer in das höchste Ziel einer Umgebung ein. Wichtig ist auch, dass es in der Senke nicht feucht ist - steht hier Wasser oder der Boden ist sehr nass, kann sich Spannung im Boden sehr gut übertragen. Und: Feuchtigkeit zieht den Blitz in gewisser Weise auch an.