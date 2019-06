Schlüssel weg : Wie kann man einen guten Schlüsseldienst findet

Wer kennt es nicht? Es klingelt an der Tür oder man möchte nur schnell den Müll rausbringen, zieht sich schnell etwas über und verlässt das Haus. Auf einmal hört man ein dumpfes Geräusch und stellt fest, dass die Tür zugefallen ist.

Natürlich hat man den Schlüssel in der Wohnung liegen gelassen.

Doch einen kompetenten Schlüsseldienst zu finden ist gar nicht so einfach. In der Not, vor allem, wenn es spät abends ist, kann man keine objektiven Entscheidungen mehr zu 100 % treffen. In der Panik nimmt man oftmals den ersten Schlüsseldienst, den man findet. Meistens ist der Nachbar so nett und lässt einen den Computer oder das Telefonbuch benutzen. Doch der Fehler liegt meist darin, dass der erstbeste Schlüsseldienst angerufen wird. Unseriöse Schlüsseldienste setzen vor ihren Namen oftmals etwas, wie "AAA", damit diese im Telefonbuch an vorderster Stelle stehen. Vielmehr sollte heutzutage auf die Bewertungen bei Google geachtet werden. Unseriöse Schlüsseldienste haben meist relativ schlechte Bewertungen, womit diese schnell ausgeschlossen werden können.

Optimal ist es natürlich, wenn man bereits einen Schlüsseldienst in Petto hat aufgrund von Empfehlungen von Freunden und Bekannten. So kann sicher gegangen werden, dass sich kein Abzocker auf den Weg macht. In allen Fällen muss man immer für den Ernstfall gewappnet sein. Ein Schlüsselnotdienst in Trier, München, Berlin oder seiner Stadt kann an dieser Stelle eine gelungene Abhilfe schaffen.

Ein seriöser Schlüsseldienst, welcher aus der eigenen Stadt kommt und für das Öffnen der Tür lediglich wenige Sekunden bis Minuten benötigt, wird maximal einen Betrag von 200€ oder weniger veranschlagen. Je nach Aufwand. Kommt einem die Summe zu hoch vor, sollte man sich keinesfalls unter Druck setzen lassen und die Rechnung prüfen lassen.

Beim Feiern immer auf die Schlüssel achten

Das Feiern kann einen großen Spaß verbreiten. In einer geselligen Runde tut man sich mit Gleichgesinnten zusammen und spült beim Trinken alle Probleme weg, die mit dem Studium verbunden sind. Allerdings sollte man hier immer klar sein, dass beim Trinken der Geist nicht mehr klar ist und die Schlüssel möglicherweise verloren gehen können.

Natürlich bezieht sich das Schlüssel-Problem nicht nur auf Studenten, die das Feiern in ihrer Stadt nicht mehr weglassen können.

Auch andere Menschen, Berufstätige und Kinder kommen immer wieder in die Situation, wo sie ihre Schlüssel verlieren. Das Problem ist dann, dass man einfach nicht mehr in die Wohnung hereinkommt. Dann steht man natürlich doof dar. Was ist, wenn man Hunger hat oder der Ofen an ist oder der Topf überläuft? In diesem Fall wird man leider meist mit einer bösen Überraschung konfrontiert, wenn man es nicht schafft rechtzeitig in die Wohnung oder in das Haus hereinzukommen.

Was kann man in einer Notlage tun?

Es wird wohl kaum Sinn machen die Tür einzubrechen. Erstens weiß man nicht wie das geht und zweitens kann das sehr teuer werden. Mit einem Schlüsselnotdienst ist man aber sehr gut gerüstet und kann ihn in jeder Notlage anrufen. Ein Schlüsseldienst wird natürlich für das Aufmachen der Tür eine Gebühr verlangen. Auf der anderen Seite ist das noch immer besser als andere Maßnahmen zu ergreifen. Der Vorteil eines Schlüsseldienstes ist, dass dieser die Tür vor Ort und Stelle aufmachen kann. Das Beste ist, dass man anschließend einen neuen Schlüssel dazu bekommt.

Damit man für den besten Preis den besten Schlüsseldienst bekommt, lohnt es sich schon jetzt einen Vergleich der Schlüsseldienste in seiner Stadt durchzuführen. Auf diese Weise muss man nicht mehr mit einem unangenehmen Gefühl auf die Straße gehen.

Schlüsseldienste sind sehr kompetent und freundlich. Sollte es wider Erwarten zu einer Notsituation kommen, wo man aus dem Haus ausgesperrt ist, hilft ein Schlüsseldienst auf jeden Fall weiter.