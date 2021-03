Hält er, was er verspricht? : Wie man den besten Klebstoff findet

Düsseldorf Epoxid- und MMA-Klebstoffe oder doch Silikone? Sind Sie schon mal im Baumarkt vor einem Regal voller Klebstoffe gestanden - und haben nichts verstanden? Hier ist ein grober Leitfaden zur Auswahl.

Den Alleskleber – also ein Klebstoff, mit dem man alles gleichermaßen kleben kann – gibt es eigentlich nicht, auch wenn bei vielen ein so bezeichnetes Produkt in der Schublade liegt. „Das kann gar nicht funktionieren“, sagt Vera Haye, Hauptgeschäftsführerin des Industrieverbands Klebstoffe in Düsseldorf.