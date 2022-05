Nach dem Picknick : Wie Sie Pappteller richtig entsorgen

Berlin Der Gedanke liegt nahe, ist aber leider falsch: Einweg-Geschirr fürs Essen und Trinken unterwegs darf nicht in die gelbe Tonne.

Das gilt auch für Restbestände an Einweg-Besteck und -Geschirr aus Plastik. Sie müssen ebenfalls im Restmüll landen, da in Deutschland in den gelben Tonnen und im gelben Sack nur Plastik-Verpackungen, aber keine Gebrauchsgegenstände gehören.