Privater Badespaß : Wie Swimmingpools in kleinen und großen Gärten Platz finden

Wie Swimmingpools in kleinen und großen Gärten Platz finden

Wer seinen Pool zum Beispiel in die Terrasse integrieren will, hat die Wahl: Es gibt Fertigbecken aus Kunststoff, Edelstahl oder Glasfaser. Foto: Daniela Toman/BLV im Gräfe und Unzer Verlag/dpa-tmn.

Gütersloh/Köln Die meisten Grundstücke sind nicht zu klein für einen Pool. Das betont Daniela Toman, Autorin eines Buchs zum Thema. „Auch auf 100 bis 200 Quadratmetern kann ein Pool von vier mal acht Metern angelegt werden.“

Wer wenig Platz hat oder nur ein bisschen planschen möchte, ist mit Bassins zum Aufblasen gut beraten. Etwas größer sind Quick-Up-Pools. „Sie bestehen aus einem strapazierfähigen Material und haben am oberen Rand einen verstärkenden Ring“, erklärt Ralph Roufflair, Trainer an der DIY Academy in Köln. Sobald das Wasser eingefüllt wird, richtet sich der Pool von selbst auf.