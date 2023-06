Nach Flut 2021 Wieder Sport auf Platz in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Die Tribüne, Umkleiden und weitere Sportplätze des Stadions befinden sich nach Angaben der Stadt noch im Wiederaufbau. Insgesamt wurden bei der Flut sechs der sieben Sportplätze in der Stadt zerstört, wie Orthen sagte. „Der eine, der nicht betroffen war, musste bisher für alle Vereine herhalten.“ Viele seien auch in die benachbarten Orte ausgewichen. „Was das an Fahrerei, insbesondere auch für den Kinder- und Jugendsport, bedeutet, das kann man sich vorstellen.“