später lesen Gebühren für Müll und Abwasser Wo die Mietnebenkosten am höchsten sind FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern

Teilen



Müll, Abwasser und Grundsteuer kommen Mieter in Leverkusen am teuersten zu stehen. Weniger als halb so viel Geld dafür verlangt Regensburg - die in dieser Hinsicht günstigste Stadt Deutschlands. dpa