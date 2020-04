Schöner als im Original : Wohnen im neuen Landhausstil

Hamburg Bauernhäuser waren immer gemütlich. Dieser Stil ist in modernen Wohnhäusern, ob in Stadt oder auf dem Land, wieder sehr beliebt. Nur nicht so dunkel und eng, sondern viel großzügiger als das Original.

Warum spricht uns der Landhausstil eigentlich an? Viele Menschen sehnen sich oft nach einem Ausgleich zum stressigen Alltag. „Wenn ich in einer Stadt wohne und vielleicht in einem nüchternen Büro arbeite, will ich in meinen eigenen vier Wänden Dinge, die eine Geschichte zu erzählen haben“, sagt Semling. Das gilt aber natürlich auch für all jene Menschen, die in ländlicheren Gegenden wohnen.