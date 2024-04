Beherbergung von Monteuren Wohnhaus: Nutzungsänderung ohne Genehmigung keine gute Idee

Geklagt hatte ein Mann, dem die Bauaufsichtsbehörde eine solche Nutzung untersagt hatte. Er war Eigentümer eines Einfamilienhauses und hatte das Haus an mehrere Personen als Monteursunterkunft vermietet. Die Bewohner nutzten das Haus nur am Wochenende oder im Urlaub als Schlafstätte. Unter der Woche arbeiteten die Monteure allesamt an weit entfernten Orten. Ausgestattet war das Haus sehr spartanisch, Aufenthaltsräume fehlten komplett.