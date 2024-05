Wohnungssuche Wohnpsychologin gibt Tipps: Welche Wohnung passt zu mir?

Wie unsere Wohnbedürfnisse aussehen, das hängt auch von unserer aktuellen Lebenssituation ab. Die sollte man genau in den Blick nehmen - und überlegen, was in einer Wohnung den eigenen Alltag leichter machen, was ihn erschweren könnte. Denn oft seien es zunächst eher unwichtig erscheinende Eigenheiten einer Wohnung, die einen später enorm stören, sagt Fritze.