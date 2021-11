Radon mancherorts im Boden : Wohnräume im Keller: Warum das Lüften dort so wichtig ist

Berlin Das Gas Radon kann in Kellerräume eindringen und dort zur Gefahr für die Gesundheit werden. Doch nicht jede Region und nicht jedes Gebäude ist betroffen. Was sollten Bewohner von Kellerräumen wissen?

Das radioaktive Gas Radon ist laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Es entsteht im Erdreich und kann von dort über Risse, Fugen oder Rohrdurchführungen in Innenräume gelangen. Das ist vor allem möglich in Bereichen des Hauses, die Bodenkontakt haben, wie eben dem Keller. Radon ist nicht zu sehen, zu riechen oder zu schmecken.

Radon ist allerdings nicht überall in Deutschland ein Problem, denn die Konzentration im Boden ist regional sehr unterschiedlich. Sie ist laut BfS tendenziell höher in Mittel- und Süddeutschland sowie ganz im Norden, und zwar in den meisten Mittelgebirgen, im Alpenvorland und in Gegenden mit Gesteinsmoränen der letzten Eiszeit. Eine Karte dazu bietet das BfS online an