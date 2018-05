später lesen Mehr, aber nicht genug Wohnungsbau kommt nur langsam in Schwung FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Für die Wohnungsnot in vielen deutschen Städten ist vorerst keine Linderung in Sicht. Der Bau von Häusern und Wohnungen kommt trotz Fortschritten nur schleppend in Fahrt. Von Alexander Sturm, dpa