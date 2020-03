Bauen in der Coronakrise : Worauf Bauherren jetzt achten müssen

Bauen in der Coronakrise

Bauherren müssen sich darauf einstellen, dass es in den kommenden Wochen auf Baustellen zu Verzögerungen kommen kann. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn.

Berlin/Köln Trotz Coronakrise wird auf den meisten Baustellen noch gearbeitet. Private Bauherren müssen sich aber darauf einstellen, dass es in den kommenden Wochen zu Verzögerungen kommt. Was jetzt wichtig ist.

„Noch ist die Krise nicht konkret greifbar“, sagt Erik Stange vom Bauherren-Schutzbund. „Bauverzögerungen werden aber in den kommenden Wochen zu einem Problem werden.“ Private Bauherren sollten sich darauf einstellen.

Grund für die Verzögerungen: Viele Unternehmer beschäftigten Arbeitskräfte aus den Nachbarländern, erklärt Stange. Aufgrund der neuen Lage an den Grenzen könnten derzeit viele nicht mehr wie gewohnt zur Arbeit kommen. Ein weiteres Problem zeichne sich bei der Materialversorgung ab. Der Baustoffhandel sei vielerorts geschlossen. „Da kommt es schnell zu Engpässen.“

Sollten durch Verzögerungen auch die vereinbarten Fertigstellungstermine in Gefahr geraten, muss der Bauherr das ebenfalls erfahren. Da die Situation derzeit für alle Beteiligten Unsicherheiten birgt, sollten Bauherren sich am besten mit ihrem Bauunternehmer in Verbindung setzen. „Der Dialog ist meist der beste Weg“, sagt Markmann.