Wie aufwendig ist die Modernisierung? : Zuhause auf Smart-Home umrüsten

Immer mehr Menschen überlegen, ihr zu Hause auf ein "Smart-Home" umzurüsten. Schließlich gibt es bei der vernetzten Wohnung jede Menge Vorteile. Hilfsmittel, wie zum Beispiel gesteuerte Kameras, Motoren und Sensoren, sorgen für Sicherheit, Komfort und helfen sogar noch beim Energiesparen.

Dabei werden unterschiedliche Geräte miteinander vernetzt, sodass es beispielsweise möglich ist, per Funkkontakt die Waschmaschine zu starten und automatisch davon in Kenntnis gesetzt zu werden, wenn die Wäsche fertig ist. Doch wie aufwendig ist nun die Umrüstung auf das intelligente Haus?

Was umfasst Smart-Home eigentlich?

Ein Smart-Home erhöht die Sicherheit der Hausbewohner, hilft Geld zu sparen und bringt jede Menge Komfort. Hierfür wird das Zuhause zum Beispiel mit steuerbaren Steckdosen ausgestattet, die nach einem vorgegebenen Zeitplan Elektrogeräte an- bzw. ausschalten oder die Beleuchtung steuern. Thermostate stellen die Wärme der Heizkörper ein und lassen sich auch aus der Ferne steuern. Möglich ist es auch Fenster und Türen mit Sensoren auszustatten, sodass beim Öffnen derselben zum Beispiel Licht ein- oder ausgeschaltet wird. Auch eine Alarmanlage lässt sich auf diese Art und Weise aktivieren.

Die Basisstation ist bei der Installation das zentrale Element. Sie ist mit dem Router verbunden und kann dadurch nicht nur per Netzwerkkabel oder WLAN vom PC aus erreicht werden, sondern auch mit dem Smartphone oder Tablet PC. Auf diese Weise ist auch eine Erreichbarkeit fernab von dem Zuhause möglich.

Heute können selbst handwerklich ungeschickte Laien ihr Zuhause smarter machen. Interessant ist dies auch für diejenigen, die nicht im Eigentum wohnen, sondern in einer Mietwohnung. Durch die inzwischen angebotenen Modullösungen gestaltet sich die Installation ganz einfach. Für den Einstieg gibt es spezielle Starterkits. Damit ist es möglich, sich zunächst einmal in kleineren Teilbereichen mit der Steuerung, der Technik und den Einstellmöglichkeiten vertraut zu machen, bevor dann das Smart-Home in größerem Umfang umgesetzt wird.